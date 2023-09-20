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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد قليل.. الجنايات تقضي بحكمها على متهمي أحداث المنصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقضي بعد قليل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بحكمها على مرشد الإخوان محمد بديع و78 متهما فى القضية رقم 72 لسنة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

والمتهمون المحكوم عليهم بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي هم: محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين وصفوه حجازى وعصام عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود.
أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والمشاركة فى تجمهر، وقتل أشرف السباعى ضابط شرطة، وقتل حسام على وأحمد محروس وآخرين والشروع فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.

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