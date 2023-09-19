ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبية تنطلق من صالة حسن مصطفى

تنس الطاولة
تنس الطاولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية ، و التي تقام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى .
وأقام الإتحاد الدولى  للطاولة ، معسكر تحت قيادة خيبر إيطالى يختتم  بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتأتى إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة تنس الطاولة في بطولة أفريقيا  بتونس ،التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات الى الأولمبياد ، بالإضافة إلى مقاعد فردية ، و الزوجى المختلط.
كان منتخب الطاولة البارالمبى  شارك فى منافسات بطولة السعودية الدولية ، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى ، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات ، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، ايمن الزناتى، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.

ads
الطاولة البارالمبى صالة حسن مصطفى البطولة الأفريقية البارالمبية الإتحاد الدولى للطاولة احمد محمدي
ads