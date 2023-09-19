البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبية تنطلق من صالة حسن مصطفى

تستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية ، و التي تقام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى .

وأقام الإتحاد الدولى للطاولة ، معسكر تحت قيادة خيبر إيطالى يختتم بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتأتى إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة تنس الطاولة في بطولة أفريقيا بتونس ،التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات الى الأولمبياد ، بالإضافة إلى مقاعد فردية ، و الزوجى المختلط.

كان منتخب الطاولة البارالمبى شارك فى منافسات بطولة السعودية الدولية ، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى ، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات ، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، ايمن الزناتى، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.