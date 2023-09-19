البابا تواضروس الثاني يحضر الاجتماع المشترك لديوانَي القاهرة والإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الثلاثاء، أعضاء الديوانَين البابويين في القاهرة والإسكندرية، في المقر البابوي في القاهرة.

رحب قداسة البابا بالحضور وألقى كلمة عن أهمية العمل المؤسسي والتعاون وتبادل الخبرات ووزع قداسته الهدايا عليهم، كما عقد الديوانان اجتماع عمل لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين ديوانَي القاهرة والإسكندرية، وزيارة الديوان البطريركي بالإسكندرية للديوان البطريركي بالقاهرة، والتي تأتي ردًّا للزيارة التي قام بها ديوان القاهرة لديوان الإسكندرية في ديسمبر الماضي.