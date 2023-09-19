بيت العائلة: لقاءات جماهيرية لدعم أواصر المحبة بين الأهالي بالمنيا

قال مقار العمدة عضو اللجنة المركزي ومنسق بيت العائلة المصرية بالصعيد في تصريح خاص للبوابة نيوز اليوم الثلاثاء أن جهود بيت العائلة تستهدف تكثيف عقد اللقاءات الجماهيرية في كل ربوع المحافظة، وإقامة المنتديات الدينية والثقافية والأعمال الاجتماعية بهدف دعم أواصر الود والمحبة، ورفع الوعى المجتمعى .



واضاف أن لقاؤهم أمس مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،لبحث سبل التعاون المشترك بهدف نشر ثقافة الحوار وتعميق روح المحبة والإخاء وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب من أبناء الوطن من خلال تفعيل المبادرات المجتمعية .

حضر اللقاء الدكتورة ناهد عبد الحميد - مدير ومؤسس ملتقى الهناجر بدار الأوبرا المصرية - وزارة الثقافة والقس إرميا مكرم - مقرر مساعد لجنة الشباب - عضو اللجنة التنفيذية لبيت العائلة

وثمن المحافظ دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية وهو ما يساهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الاجتماعي ، مؤكداً على أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية من أجل إعمار الأرض.





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