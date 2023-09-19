نقيب التمريض تدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود عن دعمها الكامل لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال خطة القيادة السياسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر حققت فى عهد الرئيس السيسى انجازات كثيرة فى كافة المجالات لم تحققها منذ عقود سابقة، كما إنه بفضل القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر أن تعبر إلى بر الأمان رغم التحديات الكثيرة التى شهدتها خلال السنوات السابقة تمثلت فى جائجة كورونا والأزمة الإقتصادية التى ضربت العالم على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت إن القيادة السياسة حريصة على تحسين حال المواطن، ولذلك اطلقت المبادرات الصحية والتى شملت أكثر من 14 مبادرة رئاسية فى كافة التخصصات الطبية للكشف المبكر عن المواطنين وتحويل الحالات المصابة إلى المستشفيات للحصول على العلاج اللازم، بالإضافة إلى إطلاق مشروع حياة كريمة والذى يستهدف تحسين أحوال المصريين فى القرى والنجوع للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحى للمواطنين، وإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والذى حقق طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية.

وأضافت، أن الدولة المصرية قضت بشكل كبير على العشوائيات وحرصت على نقل المواطنين لمنازل أمنة تليق بالمواطن المصرى، وذلك إلى جانب إنشاء شبكة ضخمة من الطرق والكبارى لتسهيل الانتقالات فى كافة محافظات الجمهورية.

وتابعت: لم تقتصر إنجازات القيادة السياسية على الشأن الداخلى فقط، ولكن امتد الأمر إلى الشأن الخارجى، حيث حظيت مصر بمكانة كبيرة ذو قيادة بين الدول العربية وباقى دول العالم، بالإضافة إلى قيادة مصر العديد من المؤتمرات العالمية ولعل أخرها؛ مؤتمر التغيرات المناخية COP27، والمؤتمر العالمى للسكان.

وفيما يتعلق بالإنجازات التى حققتها منظومة التمريض، أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الصحى بأكمله جنى ثمار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحة، لافته إلى أن مهنة التمريض شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطويرًا حقيقيًا معنويًا وماديًا، والتى شملت رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال التدريب المستمر حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة.

وأكدت نقيب التمريض، أن الدولة كانت ومازالت حريصة على تحسين الجانب المادى لأطقم التمريض، وذلك من خلال زيادة الحوافز المالية للتمريض وحوافز النبطشيات والسهر.

وأضافت أن قطاع التمريض شهد تحسنا كبيرا بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى ساهمت فى تحسين بيئة العمل لطقم التمريض وتحسين الأجور وتحسين المظهر العام والزى الرسمى من خلال عمل هوية بصرية للزي الجديد داخل المنظومة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات من خلال إيفاد تمريض للتدريب بالدول الأجنبية لإكتساب خبرات ونقلها لباقى الأطقم الطبية بالمنظومة.

وأكدت نقيب عام التمريض على الوقوف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية فى مواجهة التحديات، مؤكدة أن المستقبل سيكون كما نتمنى لبلدنا مصر.