ليلة طرب في حب سيد درويش على مسرح شبين الكوم

شهد مسرح قصر ثقافة شبين الكوم حفلا فنيا مميزا، أحيته فرقة المنوفية للموسيقى العربية، ضمن فعاليات الليالي الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بمرور ١٠٠ عام على ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش.

وتغنت الفرقة في الجزء الأول من الحفل بباقة متنوعة من الأغنيات لفنان الشعب بقيادة المايسترو محمد تعيلب، من أبرزها "أنا المصري"، "أهو ده اللي صار" أداء الفنان محمد عارف، "أنا هويت" أداء رحمة، "والله تستاهل يا قلبي" أداء مصطفى طبانة.

وفي الجزء الثاني من الحفل المقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، شدت الفرقة بمجموعة من الأغاني الطربية لكبار المطربين منها "دارت الأيام" أداء نورهان، "كلمات" أداء آيات، "لو نويت" تغنى بها يوسف الدالي، "يا أنا يا أنا" تغنت بها سارة الجندي، ليأتي مسك ختام الفقرات مع ميدلي وطني لسيد درويش وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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