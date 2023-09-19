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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مصرع 25 شخصا وإصابة 34 آخرين بعد سقوط حافلة في واد جنوب البيرو

مقتل 25 شخصًا بعد
مقتل 25 شخصًا بعد سقوط حافلة في واد جنوب البيرو
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لآثار حادث سقوط حافلة في واد بمنطقة هوانكافيليكا بجبال الأنديز في جنوب البيرو، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأسفر الحادث عن مصرع حوالي 25 شخصًا على الأقل وإصابة 34 آخرون بجروح إثر سقوط الحافلتهم في واد جنوب البيرو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن حصيلة الكارثة ارتفعت مساء الإثنين إلى 25 قتيلاً و34 جريحاً، مشيرة إلى وجود طفلين على الأقل في عداد القتلى.

وقدمت رئيسة البيرو دينا بولوارتي تعازيها لأسر الضحايا، وذلك في رسالة من نيويورك، حيث تشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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سقوط حافلة جبال الأنديز جنوب البيرو الامم المتحده
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