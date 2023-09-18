المجلس التنفيذي لدمياط يناقش استعدادات المحافظة لفصل الشتاء

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، " آليات التعامل مع هطول الأمطار التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من سلامة اعمدة الانارة وجاهزية سيارات ومعدات كسح المياه، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل تطهير وملس لخطوط الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح الخاصة بها والتحرك الفورى بالتعاون مع الوحدات المحلية لرفع اى تراكمات المياه، وتواجد الفرق الفنية للتعامل مع أى اعطال.

وأكدت " محافظ دمياط " على قطاع الكهرباء بمراجعة الكابلات والاكشاك والتأكد من سلامتها وتواجد الفرق الفنية لإصلاح اى أعطال فورًا، موجهة إلى قطاع الطرق بتشكيل فرق طوارئ للتعامل مع أى انهيار قد تحدث بالطرق جراء الأمطار، وأكدت على مديرتى الرى والزراعة بإجراء أعمال التطهير اللازمة للمجارى المائية لاستيعاب كميات المياه الزائدة وتقوية الجسور الخاصة بها، لافتة الى أهمية دور مديرية التربية والتعليم وذلك لتطهير بالوعات صرف المياه بالمدارس والتأكد من سلامة النوافذ وعزل اى كابلات كهربائية داخل حرم المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدة على مديرية الصحة بتواجد الأطباء واطقم التمريض خلال النوبتجيات، وكذلك رفع حالة التأهب بمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وأيضًا كافة الادارات التابعة لها تحسبًا لحدوث اى انهيارات بالمنازل جراء الأمطار والتنسيق مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع التموينية، والتى تم التأكيد عليها بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى.

وأكدت أيضًا على مديرية الشباب والرياضة بتجهيز أماكن للايواء للاستعانة بها فى حال حدوث حالات طارئة، وكلفت إدارتى المرور الحماية المدنية بإعداد خطة تتضمن طرق بديلة فى حال حدوث غلق لأى طرق،ووجهت الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المركبات بالبدء فى تسوية الطرق الغير ممهدة لمنع حدوث تراكمات لمياه الأمطار..

واختتمت " المحافظ " ذلك بالإعلان عن قرار تشكيل لجنة تتضمن أعضاء من قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المتابعة والوحدات المحلية للمرور على جميع محطات الرفع للتأكد من جاهزيتها وأيضًا سلامة اعمدة الانارة، والتأكيد على التواصل المستمر مع غرفة عمليات محافظة دمياط..

وفى ختام الجلسة، فقد تم التصديق على عدد من المذكرات والتقارير جاء منها الموافقة على تخصيص مساحة ٤٠٠ م٢ بكفر شحاتة بمركز كفر سعد لاقامة موقف لسيارات الأجرة، وتخصيص قطع أراضى بعدد من المناطق لاقامة مشروعات ذات نفع عام، وكذلك مناقشة ما ورد بشأن ملف اعتماد تعديل كردون مدينة دمياط وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على لجنة التقسيم الادارى، والبدء فى إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشروع المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بفارسكور.