برلمانية: تكرار انقطاع الكهرباء يفقد المواطن ثقته في الحكومة لعدم الشفافية والمصداقية

تقدمت النائبه " سلمى مراد " عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة القطع إلى ساعتين يوميًا بدلا من ساعة واحدة .

وأضافت " مراد " فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تصريحات الحكومة هى قرب إنتهاء الأزمة، وأنها أزمة مؤقتة نظرا لظروف إستثنائية، و بدلا من تخفيف الأعباء علي المواطنين و رفع المعاناة عنهم و لكننا صدمنا بعكس ما تم التصريح به سابقا،مما يفقد المواطن ثقته في الحكومة نظرا لعدم الشفافية و المصداقية في عرض حقيقة الأزمة و مدتها.

وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى بداية تصريحات الحكومة بخصوص هذه الأزمة في 17 يوليو من العام الجاري حيث أعلن مجلس الوزراء خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة على المناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية، وقد كانت المدة المقترحة لتخفيف الأحمال تنتهي في 14 سبتمبر الجاري وفقا لما تم إعلانه في تصريحات نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في 3 سبتمبر الجاري، ولكننا تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، وأيضا تم مد فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023م، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير، مع العلم أن موجة الحرارة المرتفعة قد تم تجاوزها خلال شهري يوليو وأغسطس، مما يفقد المواطن ثقته في حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن.