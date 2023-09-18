جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية إلى برج العرب

نظمت كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع أسرة "طبيب من أجلك" بكلية الطب، قافلة طبية علاجية شاملة إلى منطقة برج العرب لخدمة أهالي المنطقة، واستمرت اعمالها لمدة ستة أيام.

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام،

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب ومقرر لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال فترة عمل القافلة بلغت 974 حالة في مختلف التخصصات الطبية بيانها كالتالي:

١. أمراض الباطنة ٢٥٤

٢. التغذيه ٢٦

٣. أمراض النساء ٣٩ وأشعة فوق صوتية ٣٦

٤. العصبية والنفسية ٤٠

٥. القلب والأوعيه الدموية ٣٢

٦. الأنف والأذن والحنجرة ١١٠

٧. الأطفال ١٦٣

٨. جراحة العظام ١٠٣

٩. الصدرية ٤١

١٠. طب العيون ٨١

١١. الجلدية ٧١

١٢. الجراحة ١٨

١٣. وتم تحويل ٤٠ حالة إلى مستشفيات جامعة الأسكندرية لتلقى العلاج الطبي المتخصص.