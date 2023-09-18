اليوم.. وزير المالية يفتتح فعاليات مؤتمر راندفو الخامس للتأمين

يفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات مؤتمر وملتقى راندفو 5 للتأمين وإعادة التأمين، اليوم وحتى 19 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بحضور عدد كبير من المسئولين والعاملين والمهتمين بقطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي.

ويتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والتى تمثل الرقيب على نشاط التأمين أحد أهم الأنشطة التمويلية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.



يمثل المؤتمر فرصة كبيرة لمناقشة العديد من القضاية المعاصرة المتعلقة بقطاع التأمين وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية التى تؤثر على صناعة التأمين بالسلب ووضع الحلول اللازمة لمعالجة هذه المشكلات، بجانب عرض نتائج مؤتمر راندفو 4 الماضي وما تم التوصل إليه من أليات تعزز الإستدامة البيئية والمحافظة على التغير المناخي.

الحاضرون

من المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور نحو 1000 شخصية محلية وإقليمية ودولية، كما سيتم دعوة العديد من شركات إعادة التأمين والتأمين العالمية لتكون فرصة فى عقد لقاءات مع الشركات المصرية وتجديد التعاقدات المبرمبة بين جميع الأطراف، للإطلاع على اجندة المؤتمر.

وسوف يشهد المؤتمر عدة جلسات تضم مسئولين على رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة والمسئول عن نشاط التأمين، إلى جانب علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والدكتور طارق سيف الأمين العام للإتحاد ولفيف من مسئولي ورؤساء شركات التأمين في مصر والشرق الأوسط.