جنرال أمريكي يوضح المدة الزمنية التي تحتاجها قوات كييف للنجاح في هجومها المضاد

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة المنتهية ولايته الجنرال مارك ميلي، أن قوات كييف لن تتمكن من تحقيق أي نجاح خلال الهجوم المضاد في القريب العاجل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضح ميلي في حديث لشبكة "سي إن إن" أن قوات كييف ستحتاج الكثير من الوقت قبل أن تتمكن من تحقيق أي نجاحات فعلية في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن أي نجاح لهم ولو كان صغيرا "سيستغرق الكثير من الوقت".

ورفض ميلي تقديم أي توقعات حول الإطار الزمني التقريبي الذي تحتاجه سلطات كييف لتحقيق أهدافها من الهجوم المضاد.

وكان قد انطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري، إن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد نحو 71.5 ألف عسكري دون تحقيق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.

وأضاف بوتين أن الخسائر كبيرة، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية فعليا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات.