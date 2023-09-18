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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في زابوروجيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت إدارة مقاطعة زابوروجيه أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي صدت هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت الإدارة أنه "عند الساعة 21:15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".

وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تدمير راجمة صواريخ تركية الصنع من طراز T-122 Sakarya في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في أول حادث من نوعه منذ بداية الأعمال القتالية.

وأعلنت الوزارة يوم الأحد، القضاء على نحو 625 جنديا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة، وقنبلتي JDAM موجهتين وصواريخ "HARM وHIMARS" أمريكية على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.

وعلى وجه الخصوص، تمكنت القوات الروسية من تحييد 140 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه، كما تم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

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الدفاعات الجوية الروسية هجوم صاروخي زابوروجيه شن هجوم صاروخي
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