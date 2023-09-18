بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بـ 06ر18 نقطة ليسجل 06ر7011 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة، جراء تداول 143 مليون سهم نفذت عبر 8254 صفقة نقدية بقيمة 18ر32 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 56ر10 نقاط ليصل إلى 56ر5765 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة من خلال تداول 11ر75 مليون سهم عبر 3917 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر28 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 29ر7676 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة عبر تداول 9ر67 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4337 صفقة بقيمة 5ر21 مليون دينار.