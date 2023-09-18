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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد الصاوى ينعى الفنان أشرف مصيلحى "أنعي عشرة العمر"

خالد الصاوى
خالد الصاوى
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نعى الفنان خالد الصاوى الفنان الراحل أشرف مصيلحى، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

وعلق الصاوى فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" على رحيله قائلًا "أنعى صديقى العزيز وعشرة العمر أشرف مصيلحى، وخالص التعازى لحرمه الصديقة العزيزه المخرجة منال الصيفى".

قدم الفنان الراحل أشرف مصيلحى الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الجزيرة، متعب وشادية، الرهينة، السفاح، تيتو، أزمة شرف، سيد العاطفى"، وعلى مستوى الدراما قدم "الباطنية، تاجر السعاده، فى إيد أمينة، قضية رأي عام، كلبش، الصياد".

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحى رحل بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت زوجته المخرجة منال الصيفى قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة تدهور حالته الصحية، وأنه خاضع للعلاج المكثف وطالبت الجميع بالدعاء له.

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IMG_20230917_235645
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