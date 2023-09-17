5 تحديثات لقواعد فحص الانتحال العلمي للرسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأقصر

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، اجتماعه الدوري، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبحضور أعضاء المجلس.

ووافق المجلس، على تشكيل لجان الحكم والمناقشة، لعدد من الباحثين بمرحلتي الماجستير، والدكتوراه بكلية الآثار بأقسامها المختلفة، وتسجيل الخطط البحثية لعدد من الباحثين بكليات الجامعة، كما تم الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لباحث بمرحلة الدكتوراه بقسم إدارة الفنادق بكلية السياحة والفنادق، وتسجيل درجة الماجستير لباحثة بذات القسم.

وخلال الجلسة، تم استعراض تحديثات قواعد فحص الانتحال العلمي للرسائل الجامعية، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات القواعد المعمول بها في فحص الانتحال العلمي كالآتي :-

- يتم استبعاد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء الثابتة واقتباسات من الكتب السماوية وأبيات الشعر والقطع الأدبية والنصوص القانونية التي تميزها علامتي تنصيص ( " " )، واستبعاد المعادلات والمسلمات الرياضية وبعض المركبات الكيميائية ، وبعض الأجهزة وموديلاتها التي عادة ما يتم تسجيلها في القسم الخاص بالمنهجية Methods.

- لا يتم استبعاد المصادر والمراجع في الرسائل باللغة العربية.

- لا يتم استبعاد ( Abstract ) – (Method and materials ).

- في الأبحاث باللغة الإنجليزية يتم استبعاد ( Matches Small – Bibliography – Quotes ) .

وفي وقت سابق، قرر المجلس إلغاء قيد طالبين بمرحلة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق "دبلوم دراسات عليا، وماجستير"؛ لعدم الجدية في تسجيل الرسائل.

كما ناقش المجلس، عددًا من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال.

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