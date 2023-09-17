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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول طائرة الإغاثة السعودية الثانية إلى ليبيا

طائرة إغاثة سعودية
طائرة إغاثة سعودية تصل إلى ليبيا
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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

وجاءت هذه الخطوة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

ويأتي ذلك امتدادا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

يشار إلى أن منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي لموجات قاسية من عاصفة دانيال ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.

وعلى إثر ذلك أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن هذه المناطق "منطقة منكوبة"، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

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بنغازي ليبيا السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز
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