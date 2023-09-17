ما هي أفضل زرعات الأسنان؟

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 07:12 م

تطوّر مؤخرًا فرع جراحة الفم والأسنان تطورًا سريعًا وملحوظ، حتى أصبح من أهم فروع طب الأسنان التي أوجدت حلولًا جذرية وشافية للعديد من المشكلات التي أتعبت فئة كبيرة من الناس، لاسيما زراعة الأسنان والتي عالجت مشكلة فقد الأسنان الدائمة بشكل فعّال ليتم استبدالها بمثيل صناعي أشبه ما يكون للأسنان الطبيعية.

كما تمت إتاحة عدّة خيارات مختلفة من تقنيات زراعة الأسنان ومجموعة واسعة وكبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع الزرعات السنية، وبهذا أصبحت عملية زراعة الأسنان متاحة لشريحة واسعة وبأسعار مختلفة تكاد تناسب جميع فئات المجتمع، وفي هذا المقال سنتطرق لعدّة مواضيع منها: عوامل تصنيع زرعات الأسنان، أفضل زرعات الأسنان، ومزايا كل منها.

للتعرف على أفضل زرعات الأسنان من المهم أن تعرف في البداية أن الشركات المصنعة لزرعات الأسنان تختلف في جودة التصنيع، والمواد والخامات المستخدمة، كما تختلف من حيث تاريخ الشركة والأبحاث المنشورة عن الزرعات الخاصة بها؛ فمثلًا الشركات التي تصنّع زرعات الأسنان منذ أكثر من 40 عام، هذا يعني أنها قامت بتجارب وأبحاث كافية لاكتشاف أي مشاكل تقنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تختلف من حيث توفر وكلاء وموزعين في دول العالم المختلفة فهذا يوفّر القطع اللازمة لمرحلة ما بعد زراعة الأسنان، أو في حال الحاجة لاستبدال قطعة معينة، خاصة إذا ما كنت في بلد مختلف عن ذلك الذي أجريت به عملية الزراعة، وأيضًا تختلف من حيث وجود ضمان حقيقي على زرعات الأسنان إذا ما فشلت العملية.

وبما أن تصميم زرعة الأسنان يلعب دورًا هامًا في الثبات الأولي للزرعة، وفي عملها الوظيفي، فإن تصنيع معظم الزرعات (95%) يتم باستخدام مادة التيتانيوم الذي يتمتع بقوة تحمل عالية جدًا، والتئامه بالعظم بشكل صحي.

ومع ذلك فإن تصميم الزرعة يختلف من شركة لأخرى، ويشمل هذا الاختلاف الآتي:

1. طول الزرعة، بحيث تتوفر الزرعات بأطوال مختلفة تتراوح بين 6-8 ملليمتر.

2. قطر الزرعة، تُصنّف الزرعات إلى ثلاثة أنواع حسب قطرها ويتم اختيار أحدها بناءً على المساحة المتوفرة من العظم ومكان الزرعة، وهي كالآتي:

الزرعات الصغيرة: أقل أو تساوي 3.5 ملليمتر.

الزرعات القياسية: 3.75-5 ملليمتر.

الزرعات الكبيرة: أكبر من 5 ملليمتر. ويشكل قطر الزرعة أكثر أهمية من طولها في توزيع القوى على العظم، ويجب ألا يقل قطرها عن 3.25 ملليمتر، وتوفّرت مؤخرًا زرعات يبلغ قطرها 6 ملليمتر وتعد الأقوى إلا أن استخدامها محدود لأنها تحتاج سمكًا معينًا من العظم لاستيعابها ويندر وجوده.

3. شكل الزرعة، فمثلًا يتم استخدام الزرعات الإسطوانية الحلزونية المجوفة أو المصمتة، والتي صممت بهذا الشكل حتى تدعم مناطق الالتحام العظمي وتزيد من ثبات الزرعة.

4. طبيعة سطح الزرعة من حيث الخشونة، تتنوع خشونة سطح الزرعة بشكل كبير بين الشركات المختلفة فمنها، الأسطح المُخشّنة بالرمل، بالحمض أو المغطاة بالبلازما، وأيضًا تهدف هذه الخاصية لزيادة مساحة السطح الملتحم بعظام الفك وبالتالي زيادة ثبات الزرعة.

أما بالنسبة لأفضل زرعات الأسنان وأنواعها، فإنه تم تصنيف أنواع زرعات الأسنان إلى فئتين:

فئة ممتازة Premium brands وهي الأكثر شهرة، والأعلى تكلفة ومتوفرة للذين يبحثون عن أجود الأنواع بغض النظر عن التكلفة.

فئة القيمة الجيدة مقابل سعر مناسب Value brands

أفضل زرعات الأسنان:

امتازت بها 6 شركات بتصنيع أفضل زرعات الأسنان من ذوات الفئة الممتازة، وتصنّف بالترتيب وفق التالي:

1. زرعات سترومان السويسرية (Straumann)

تعد شركة سترومان من أوائل الشركات وأقدمها في مجال تصميم زرعات الأسنان ويمتد تاريخها إلى أكثر من 40 عام من البحث والتطوير والزرعات الناجحة، وهي الأولى عالميًا من حيث نسبة النجاح وعدد المبيعات والزرعات المستخدمة.

تتفرد شركة سترومان باستخدام تقنية مخصصة من مادة الريكسوليد كبديل للتيتانيوم في تصنيع زرعات الأسنان، وتعد هذه المادة خليطًا من التيتانيوم والزركونيوم بهدف الحصول على قوة وسرعة للالتحام مع عظام الفك والحفاظ على الأنسجة المحيطة بالغرسات والتوافق الحيوي مع الجسم ونسبة نجاحها عالية جدًا.

كما تستخدم هذه الشركة أحدث تقنيات معالجة سطح الزرعة للمساعدة في سرعة الالتحام مع عظام الفك المحيطة بالزرعة، ويضمن تصميم الزرعات قوة ارتباط كبيرة للأجزاء الخارجية والداخلية للزرعة وبذلك لا تحتاج إلى إعادة ربط بين الفينة والأخرى. كما أنها المورد الرسمي لكبريات العيادات، كعيادة أسنان دينتاكاي الرائدة في مجال زراعة الأسنان والمتمركزة بتركيا مع عدة فروع بدول أخرى.

2. زرعات نوبل السويسرية (Nobel BioCare)

تأسست شركة نوبل عام 1981 وتعد من أقدم الشركات بجانب شركة سترومان، تتميز هذه الشركة بتصنيع الدليل الجراحي والزراعة باستخدام الديجيتال.

وتستخدم مادة التيتانيوم من الجيل الرابع والخامس بجانب معالجة سطح الزرعة بتقنيات مختلفة وذلك لزيادة سرعة التئام الزرعة مع عظام الفك.

3. زرعات (Dentsply Sirona)

تعد شركة سيرونا واحدة من أقدم الشركات الألمانية في مجال تصنيع معدات طب الأسنان والتي تتميز بجودة عالية ومتميزة في منتجاتها، تصنّع الشركة زرعات Astra tech وزرعات Ankylos من مادة التيتانيوم من الجيل الخامس والذي يقدم أعلى مستوى من الجودة وقوة الالتحام مع عظام الفك.

تعد نسبة النجاح لهذه الزرعات عالية جدًا، ولكن ما يعيبها هو عدم توافر تصميمات متعددة حتى تناسب حالات الزراعة الفورية وحالات تآكل عظام الفك.

4. زرعات Zimmerbiomet الأمريكية

يمتد تاريخ هذه الشركة في تصنيع زرعات الأسنان لأكثر من 20 عام، من أشهر إصدارات الشركة زرعات Trabecular حيث تعتبر نقلة نوعية في تصميمها ويتميز بوجود فراغات وفتحات داخل جسم الزرعة ليسمح بتلاحم العظام داخل جسم الزرعة، وتقدم شركة Zimmerbiomet ميزة العظام الصناعية والأغشية الحيوية ذات الجودة العالية وكل ما يحتاجه الطبيب لضمان نجاح عملية الزراعة.

5. زرعات Biohorizon الأمريكية

ما تمتاز به هذه الشركة هو تقديم الزرعات مع تقنية Laser lock وهي تقنية تحفّز تكون العظم بسرعة وتضمن الحفاظ على كثافة اللثة حول عنق الزرعة لضمان نتيجة جمالية عالية، وتمنع وصول البكتيريا إلى الزرعة، بالإضافة إلى أن الشركة تقدّم ضمان كتابي مع كل زرعة مستخدمة.

6. زرعات Bicon الأمريكية

هذه أول شركة تقوم بتصنيع زرعات الأسنان القصيرة بطول يبلغ حوالي 8 ملليمتر والتي تقدم حلًا آمنًا وسهلًا للمرضى الذين يعانون من تمدد الجيب الأنفي أو تآكل وقلة كثافة عظام الفك وذلك لتجنب اللجوء لزراعة العظم أو رفع الجيب الأنفي فيوفر الجهد والوقت والتكلفة، لكن ما يعيب هذه الشركة هو عدم تواجد وكلاء وموزعين كُثر في البلدان المختلفة.

بينما زرعات الأسنان من فئة الجودة الجيدة مقابل السعر المناسب:

1. زرعات Roott Trate السويسرية

2. زرعات Neodent البرازيلية

3. زرعات Bego الألمانية

4. زرعات Megagen الكورية

أهمية اختيار أفضل زرعات الأسنان:

تأمين استقرار أفضل لعملية الزراعة، من خلال الثبات الأولي للزرعة وزيادة نسبة النجاح.

تقليل خطر انفكاك أو كسر الزرعة السنية.

تحقيق الناحية الجمالية بشكل أفضل.

توزيع قوى الإطباق بشكل مناسب على مساحة عظم أكبر وبشكل متجانس ما يقلل من تآكل العظم.

يجب التنويه إلى أن مسؤولية اختيار نوع الزرعة المناسبة تقع على طبيب الأسنان المعالج، إلا أن هذا المقال فقط للاستدلال حتى لا يقع المريض فريسةً يسهل إيهامها باستخدام أفضل الأنواع بينما يحدث عكس ذلك.