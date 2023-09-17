الاحتلال يصيب عددا من الفلسطينيين بينهم صحفيون شرق غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفيون، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم، على مقربة من الشريط الحدودي، شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بإصابة صحفيين بشكل مباشر بقنابل الغاز السام المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال القطاع على المواطنين والصحفيين، إضافة إلى إصابة ٱخرين بحالات اختناق.

وتظاهر المئات من المواطنين قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وجباليا وشرق مخيم البريج وسط القطاع، رفضاً لممارسات الاحتلال العدوانية بحق المسجد الأقصى، والأسرى في سجون الاحتلال.