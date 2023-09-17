ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يصيب عددا من الفلسطينيين بينهم صحفيون شرق غزة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفيون، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم، على مقربة من الشريط الحدودي، شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بإصابة صحفيين بشكل مباشر بقنابل الغاز السام المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال القطاع على المواطنين والصحفيين، إضافة إلى إصابة ٱخرين بحالات اختناق.

وتظاهر المئات من المواطنين قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وجباليا وشرق مخيم البريج وسط القطاع، رفضاً لممارسات الاحتلال العدوانية بحق المسجد الأقصى، والأسرى في سجون الاحتلال.

ads
عدد من الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
ads