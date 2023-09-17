برلماني : قرارات الرئيس تتمشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة

ثمن النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وجاءت هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، ان القرارات تتمشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تهتم بحقوق الإنسان وتضع المواطن المصرى في صدارة أولوياتها .

وأضاف النائب أن تلك القرارت لقيت ترحيب كبيرا من جموع الشعب المصري بكافة فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم اجمع من ظروف اقتصادية صعبة.

وأوضح لطفي أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن وتعمل على تحقيق متطلباته، وهذا القرار يصب في مصلحة المواطن ويخفف عن كاهلة متاعب الظروف المعيشة الصعبة.

وأشار النائب الي أن هذه القرارات أدخلت السرور والفرحة في البيوت المصرية.