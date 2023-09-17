لافروف: أمريكا تقود حربا ضد روسيا في أوكرانيا

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، فإنها تُدير الحرب في أوكرانيا وتزودها بالأسلحة والذخائر وتدعمها بالمعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف "لافروف"، اليوم الأحد، تعليقًا على قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، أن ما يحدث هو أن أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستطردًا: "أنهم يقودون الحرب ضدنا"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، والولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مُباشر في الصراع بأوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضًا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

وحذر وزير الخارجية الروسي من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مُباشر بين القوى النووية.