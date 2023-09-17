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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقامة مجمع جديد للصناعات المغذية جنوب بورسعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، التصور المبدئي لإقامة مجمع الصناعات المغذية بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التصميم الهندسي المبدئي لمجمع الصناعات المغذية بجنوب بورسعيد، سيضم عدة أنشطة منها: مواد غذائية، وغزل ونسيج، ملابس جاهزة، بتروكيماويات، وأنشطة هندسية، مستعرضًا مساحة كل مصنع، بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع، واحتياجات المستثمرين. 

ووجه محافظ بورسعيد، مديرية الإسكان بالبدء في حساب تكلفة العمل والأعمال الإنشائية، مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، لافتًا أن سيجرى الانتهاء من إقامة المجمع خلال قرابة شهر ونصف الشهر، وأنه سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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