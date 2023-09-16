خلال ساعات.. وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثلجت قلوب المصريين، حيث استهدف شرائح كبيرة من المصريين.

ولفت البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزيادات التي أعلنها الرئيس السيسي لمن يتلقون معاش تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات يبلغ عددهم 16 مليون أسرة.

وأشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، سيشرح خلال ساعات الخريطة الكاملة، للزيادات، ويحول النسب التي أعلنت إلى أرقام.

كان الرئيس السيسي قد أعلن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي:

زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة

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