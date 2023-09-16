مستشفى شبين الكوم التعليمي يكرم محافظ المنوفية بمؤتمر "التقنيات المبتكرة في الطب الحديث"

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الدكتور تامر مقشط مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى، وذلك على هامش ختام فعاليات المؤتمر السنوى السادس لمستشفى شبين الكوم التعليمى تحت عنوان "التقنيات المبتكرة في الطب الحديث " تحت رعاية الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقدم مدير المستشفى التعليمى درع المؤتمر لمحافظ المنوفية تقديراً لدعمه الدائم والمستمر للمنظومة الطبية ، وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين ، مؤكداً على حسن معاملة المرضى وتقديم الدعم اللازم لهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بتطوير المؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات من أجل النهوض بالمنظومة الصحية.



وناقش المؤتمر أهم و أحدث التقنيات المبتكرة في الطب الحديث في مختلف الأقسام الطبية من خلال مشاركة نخبة من الأطباء والإستشاريين، وكذا مناقشة عدد من الأبحاث العلمية والدراسات الجديدة للخروج بالتوصيات الطبية المهمة التي من شأنها تساهم في رفع الوعي الصحى لدى المواطنين.