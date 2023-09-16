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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. توزيع تيشرتات النادي المصري على سُياح يونانيين في بورسعيد

توزيع تيشرتات النادي
توزيع تيشرتات النادي المصري على سُياح يونانيون في بورسعيد
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أقدم مجموعة من شباب بورسعيد على توزيع تيشرتات النادي المصري على مجموعة من السياح اليونانيين أثناء زيارتهم للمحافظة، وسط أجواء من المرح والفرحة بين السياح.

وتأتي زيارة مجموعة السُياح اليونانيين إلى بورسعيد كل عام كون معظمهم وُلد فيها قبل حرب العدوان الثلاثي عام 1956، وقضوا فيها فترة شبابهم ولهم ذكريات عديدة بها حريصين على استعادتها كل عام، كما أنهم حريصون على زيارة أبنائهم وأحفادهم للمدينة التي وُلد بها الأجداد.

وألتقط السُياح صورا تذكارية مع شباب ببورسعيد وتيشرتات النادي المصري، مؤكدين أنهم يعشقون بورسعيد والنادي المصري وأنهم علموا أبنائهم وأحفادهم حب المدينة والنادي.

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بورسعيد النادي المصري محافظة بورسعيد سياح اليونان
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