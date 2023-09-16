بالصور.. توزيع تيشرتات النادي المصري على سُياح يونانيين في بورسعيد

أقدم مجموعة من شباب بورسعيد على توزيع تيشرتات النادي المصري على مجموعة من السياح اليونانيين أثناء زيارتهم للمحافظة، وسط أجواء من المرح والفرحة بين السياح.

وتأتي زيارة مجموعة السُياح اليونانيين إلى بورسعيد كل عام كون معظمهم وُلد فيها قبل حرب العدوان الثلاثي عام 1956، وقضوا فيها فترة شبابهم ولهم ذكريات عديدة بها حريصين على استعادتها كل عام، كما أنهم حريصون على زيارة أبنائهم وأحفادهم للمدينة التي وُلد بها الأجداد.

وألتقط السُياح صورا تذكارية مع شباب ببورسعيد وتيشرتات النادي المصري، مؤكدين أنهم يعشقون بورسعيد والنادي المصري وأنهم علموا أبنائهم وأحفادهم حب المدينة والنادي.

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