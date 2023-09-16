الدفاع البريطانية: روسيا قد تعزز قدرتها الهجومية على منشآت الطاقة الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت،بأنه من المرجح أن تعزز روسيا قدرتها الهجومية على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة - في آخر تحديث استخباراتي لها،نشرته على موقع "إكس" (تويتر سابقا) - أنه "بين أكتوبر 2022 ومارس 2023،ركزت روسيا ضرباتها بعيدة المدى ضد البنية التحتية الوطنية للطاقة في أوكرانيا".

وأوضحت أن "صواريخ كروز المطلقة من الجو (جوال)، وخاصة صاروخ كروز الهجومي الشبحي الروسي المعروف أيضا باسم كوداك (إيه إس- 23 إيه) في قلب معظم هذه المهام الضاربة"،لافتة إلى أن "روسيا تستخدم طائرات قاذفة استراتيجية لإطلاق هذه الذخائر من عمق الأراضي الروسية".

ووفقا للوزارة،فإن هناك تقرير روسية تشير إلى انخفاض معدلات إنفاق إطلاق صواريخ كروز الجوية منذ أبريل العام الجاري،بينما سلط القادة الروس الضوء على الجهود المبذولة لزيادة معدل إنتاج صواريخ كروز.

وبينت الوزارة أنه "من المرجح أن تكون روسيا قادرة على إنتاج مخزون كبير من صواريخ كروز، لتركيز تلك الأسلحة ضد أهداف البنية التحتية الأوكرانية خلال فصل الشتاء".