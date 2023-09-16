منافسات في 4 بطولات.. 10 مباريات تنتظر الأهلى حتى نهاية أكتوبر

تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباريات مضغوطة خلال الفترة المقبلة مع بداية الموسم الجديد في جميع منافسات الدوري الممتاز وكأس مصر والدوري الأفريقي ودوري الأبطال.

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري أمس في أول مباراة رسمية بالموسم الجديد لتكون بداية سيئة للفريق في حملة الدفاع عن الألقاب التي توج بها الموسم الماضي بعدما حقق خماسية تاريخية.

ويخوض الاهلي 10 مباريات في شهر ونصف، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

19 سبتمبر: الأهلي × المصري الجولة الأولى بالدوري.

24 سبتمبر: الأهلي × سان جورج ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

27 سبتمبر: الأهلي × سيراميكا كليوباترا الجولة الثانية بالدوري (تؤجل حال إقامة مباراة الأهلي في إياب الدور الثاني من دوري الأبطال يوم 29 سبتمبر).

29 أو 30 سبتمبر: الأهلي × سان جورج إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

4 آكتوبر: الأهلي × إنبي نصف نهائي كأس مصر.

8 أكتوبر: الأهلي × الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري المصري.

20 أكتوبر: الأهلي × سيمبا التنزاني ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

24 أكتوبر: الأهلي × سيمبا التنزاني إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

29 أكتوبر: الأهلي × بلدية المحلة الجولة الخامسة من الدوري (تؤجل حال تأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي).

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي يوم 29 أكتوبر على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر المقبل.