تحرك برلماني جديد بسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرارات الأخيرة بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة.

وتساءل النائب: هل من المنطقي عندما تنخقض درجات الحرارة والأحمال تتراجع تلجأ الحكومة إلى زيادة مدة انقطاع الكهرباء؟، قائلا: "الموضوع ماشي بالعكس وغير منطقي.

وحذر النائب في سؤاله البرلمانين قائلا: انقطاع الثقة والضبابية في التعامل مع الأمور، أخطر من انقطاع الكهرباء.

وعبر عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" عن استيائهم لانقطاع التيار الكهربائي، خلال الثلاثة أيام الماضية، لمدة تقترب من ساعتين، وهو ضعف الوقت الذي حددته الوزارة في جداولها التي أعلنت عنها منذ بداية أزمة انقطاع التيار الكهربائي أواخر يوليو الماضي.