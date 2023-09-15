السياحة العالمية: 23% زيادة في الاستثمارات العام الماضي

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة السياحة العالمية (UNWTO) التابعة للأمم المتحدة، عن أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة عالميا ارتفع بنسبة 23 %، أي من 286 استثمارًا جديدا في عام 2021 إلى 352 استثمارًا في عام 2022.

وتظهر البيانات أن قطاع السياحة وبسبب الاستثمار الأجنبي المباشر خلق زيادة في الوظائف بنسبة 23 % خلال نفس الفترة، ففي عام 2022، ارتفع العدد التقديري للوظائف التي تم توفيرها إلى أكثر من 36400 وظيفة عالميا.

وفي العام الماضي، برزت أوروبا الغربية باعتبارها الوجهة الرائدة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة، وسجلت إجمالي 143 استثمارًا معلنًا بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.2 مليار دولار، فيما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضا نموا في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في عام 2022، ووفقا للتقرير، ارتفع عدد المشروعات بنسبة 2.4 %، مما أدى إلى 42 مشروعا لهذا العام.

وكان قطاع الفنادق هو المهيمن على الاستثمارات السياحية، حيث شكل ما يقرب من ثلثي جميع المشروعات بين عامي 2018 و 2022، وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع نموا كبيرا، مع زيادة بنسبة 25 % من عام 2021 إلى عام 2022.

وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إنه لضمان نمو القطاع وقدرته التنافسية، يجب القيام باستثمارات كبيرة في التعليم والمواهب من خلال رفع مهارات القوى العاملة وتنفيذ البرامج المهنية والتقنية والتدريب المستمر، متابعا: "لتمكين الشباب من النجاح في هذا القطاع، من الضروري أن نستخدم هذا النهج، خاصة وأن 50% منهم فقط أكملوا تعليمهم الثانوي".

وأضافت ناتاليا بايونا، المديرة التنفيذية لمنظمة السياحة العالمية، أن منظمة السياحة العالمية تركز بشكل متزايد على الابتكار والتعليم والاستثمارات الاستراتيجية باعتبارها الركائز الأساسية للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار.

ووفقا لها، تدير منظمة السياحة العالمية العديد من المبادرات لتزويد القوى العاملة المهنية بالمهارات الحديثة من خلال تنمية المهارات وبرامج القوى العاملة المهنية.