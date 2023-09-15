السوبر الأفريقي.. الأندية الجزائرية "عقدة" تاريخية للأهلي

أصبحت الأندية الجزائرية عقدة للنادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بعدما خسر المارد الأحمر لقب السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في السوبر الأفريقي.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يخسر فيها الأهلي لقب السوبر الأفريقي أمام الأندية الجزائرية بعدما خسر لقب السوبر عام 2014 أمام وافق سطيف بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- علي معلول

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - محمود كهربا.

تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد – نبيل لعمارة – أدم عليليات – سعدي رضواني.

خط الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – توميسانج أوريبوني.

خط الهجوم: إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي – خالد بوسليو.

يشارك النادي الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح