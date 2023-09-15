السوبر الأفريقي| تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة.. كهربا يقود الهجوم وإمام عاشور في الوسط

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بعد قليل على ملعب الملك فهد الدولي بمدية الطائف في السوبر الأفريقي.

يلعب الأهلي مباراة السوبر بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بينما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري عقب فوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج افريكانز التنزاني.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- علي معلول

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - محمود كهربا

يشارك النادي الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح