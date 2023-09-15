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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في ضحايا إعصار دانيال من أبناء المحافظة

محافظ المنيا ينعى
محافظ المنيا ينعى الشهداء من أبناء المحافظة فى إعصار دانيال
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نعى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الضحايا من أبناء المحافظة، الذين استشهدوا جراء إعصار دانيال أثناء عملهم بدولة ليبيا الشقيقة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن والشهداء من أبناء المنيا بواسع الرحمات وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، و يلهم ذويهم الصبر والسلوان.


وأناب محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط لتقديم واجب العزاء والمواساة اليوم الجمعة  لأسر شهداء قريتى (المشارقة التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى، وقرية جبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد).


وأشاد المحافظ بدور القيادة السياسية و جهود القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الإنقاذ والإغاثة الإنسانية، موجها مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الشهداء والوقوف إلى جانبهم فى مصابهم الجلل.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إعصار “دانيال” شهداء اعصار دانيال بالمنيا الدكتور محمود ابو زيد نائب محافظ المنيا سمالوط
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