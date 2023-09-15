للمرة الأولى.. عدد المعمرين في اليابان يتخطي 92 ألفًا

أفاد تقرير حكومي ياباني، اليوم الجمعة، أن عدد المعمرين في اليابان تخطي92 ألفا للمرة الأولى، في رقم قياسي، للعام الـ53 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في طوكيو أن عدد الذين تخطي أعمارهم 100 عام ارتفع 1613، مقارنة مع العام السابق، ليبلغ 92139.

وذلك وفقا لأحدث استطلاع، يشكل عدد النساء قرابة الـ88% من الإجمالي، ويبلغ متوسط عمر للنساء في اليابان نحو 87 عامًا، والرجال نحو 81 عاما.

وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين منذ أن أحصت الحكومة أول مرة 153 مسنًا تجاوزوا 100 عام في 1963، ووفقا أيضا للأرقام الرسمية، تجاوز العدد 10 آلاف في 1998 و50 ألفا في 2012.

وتواجه اليابان عبئا ديموغرافيا متزايدا بعد عقود من الشيخوخة السريعة وتراجع معدلات المواليد.

وتعد وتيرة الشيخوخة في اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أسرع من أي دولة صناعية أخرى.

وينخفض عدد سكان اليابان بوتيرة قياسية، وتراجع تعدادهم في العام الماضي 801 ألف نسمة عن 2021، إلى 122.4 مليون نسمة، وهو أشد تراجع منذ بداية تسجيل بيانات مماثلة.