مجلس النواب الليبي يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار الفيضانات في شرق البلاد

أقر مجلس النواب الليبي بالإجماع، اليوم الخميس، ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس قرر خلال الجلسة الطارئة التي عقدها في مقره بمدينة بنغازي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب الليبي وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة تتولى فتح حساب في المصرف المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، وفقا للمتحدث باسم المجلس عبدالله بيلحق.

وقرر المجلس أيضا تكليف لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية للمجلس.

وطالب المجلس النائب العام الليبي بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وكلف اللجنة التشريعية ب مجلس النواب الليبي لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.

وحسب بليحق فقد قرر المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وكلف مجلس النواب الليبي أيضا جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بالمجلس.