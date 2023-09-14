الأهلي يوافق على انتقال لاعب وسط الفريق إلى صفوف فاركو

وافق النادي الأهلي، على رحيل محمد فخري لاعب وسط الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل ساعات من غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي.

وانضم محمد فخري إلى صفوف فاركو في صفقة بيع نهائي بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2027 المقبل مقابل 4 ملايين جنيه.

ووضع الأهلي بندا في عقد بيع محمد فخري لنادي فاركو، يتيح للأحمر شراء واستعادة اللاعب مرة أخرى، مقابل قيمة مالية معينة تم الاتفاق عليها بين الناديين.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، يوم ١٥ سبتمبر بالسعودية.

وتأكد بشكل رسمي غياب انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد عن قائمة السوبر الإفريقي، بعد رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم قيد اللاعب بسبب عدم قيده في القائمة الأولى.

واعترض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على قيد اللاعب أنتوني موديست، بسبب كونه صفقة جديدة ولكن أكد لمسئولي الأهلي أحقيته في استبدال أي لاعب بشرط أن يكون في نفس القائمة.