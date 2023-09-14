اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تقديم مساعدات لآلاف الأسر بعد الفيضانات المدمرة في ليبيا

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 03:15 م

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها ستقوم بتوزيع الأدوية والأغذية ومجموعات الأسعافات الأولية والمستلزمات المنزلية على المجتمعات المحلية في ليبيا لمساعدة آلاف الأسر المحتاجة بعد الفيضانات المدمرة في شمال شرق البلاد والذي ضربته الفيضانات المدمرة وأدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، أنه يجري الان إرسال فرق إضافية تابعة لها إلى المنطقة للمساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية، كما تقوم اللجنة أيضا بتعزيز فريق الطب الشرعي التابع لها في بنغازي حيث تقوم بتوزيع أكياس جثامين لمساعدة السلطات وجمعية الهلال الأحمر الليبي.

وأشارت إلى أن الكارثة في ليبيا كانت عنيفة حيث دمرت موجة ارتفاعها 7 أمتار المباني وجرفت البنية التحتية إلى البحر، ولفتت إلى أن العديد من الأسر أصبحوا في عداد المفقودين وعادت الجثث إلى الشاطئ ودمرت المنازل.

وأكدت اللجنة الدولية، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه العمل الإنساني يتمثل في الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات حيث تدهورت الطرق بشكل خطير أو دمرت.

وأشارت إلى أنها تقوم أيضا بتقييم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنة، مما يشكل تحديا إضافيا للسكان والمستجيبين لحالات الطوارئ والسلطات التي تعمل الأن على التخفيف من هذه الصعوبات.

وقال يان فريديز رئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا التي كان لديها فريق في درنة لدعم الأسر في الأنشطة الاقتصادية الصغيرة عندما اجتاحت مياه الفيضانات المدينة،إن الأمر سيستغرق عدة أشهر وربما سنوات حتى يتعافى السكان من هذا المستوى الهائل من الأضرار.

