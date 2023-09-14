رئيس قضايا الدولة يفتتح فرع الهيئة الجديد بالإسكندرية

افتتح، أمس الأربعاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة فرع قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية ثالث بالعطارين، والذي يختص بمباشرة القضايا المنظورة أمام محاكم غرب الإسكندرية.



حضر الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة: المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.

والمستشارة مرزوقة اسماعيل عبد السلام رئيس قطاع غرب الدلتا أول (عضوا المجلس الأعلى للهيئة).

والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

كما حضر المستشارون الأمناء العامون المساعدون: المستشار دكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات والمستشار وليد عناني والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.