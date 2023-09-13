موديست: أصدقائي حدثوني عن الأهلي وعيونهم تنطق بالفرح

أكد أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنه اختار الانضمام للأهلي، رغم أنه كانت لديه فرص أخرى من تركيا، وأنه كان يتمنى والبقاء في ألمانيا؛ لأن عائلته تشعر بالراحة هناك، ولكن عندما جاءته الفرصة كان كالطفل الصغير وفضل الانضمام للنادي الأهلي.

وأضاف أن أصدقاءه أخبروه أن مصر بلد جميل للغاية، خاصة لأنه لم يتسن له زيارتها من قبل، لكنه هنا الآن ليستمتع في هذا البلد الرائع، بجانب أن أصدقاءه حدثوه أيضاً عن الأهلي وعيونهم تنطق بالفرح.

وتطرق موديست للحديث عن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائلًا: «لقد سألني إن كنت مهتمًا بالمجيء إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنني سأشعر بفرح كبير، وسأحرز العديد من الأهداف، لأنه فريق هجومي، ومن ثم سيكون لديَّ فرصة التسجيل وإحراز الأهداف».