«كونا» تؤكد أهمية دور وكالات الأنباء في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي

أكدت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم أهمية دور وكالات الأنباء ومختلف وسائل الإعلام في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي وبحث مجمل ما يتعلق بالتحديات التي تواجهه والسبل الممكنة لمعالجتها.

وقالت الدكتورة فاطمة السالم - خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن ملتقى الإعلام العالمي المقام في مركز (إكسبو الشارقة 2023) ضمن محور (الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء - إن قضية الأمن الغذائي مهمة جدا بالنسبة للعالم ولدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في أعقاب تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وفرض الواقع هذه التحديات وبات الأمن الغذائي ضرورة ملحة جدا.

وأوضحت أن التقارير العالمية المتعلقة بأزمات وتحديات الأمن الغذائي فرضت أيضا على وسائل الإعلام أهمية مواكبة هذه القضية التي تستوجب تسليط الضوء عليها من ناحية التوعية والترشيد أو الدراسة والبحث من خلال صحافة متخصصة وإعداد كوادر متميزة لإيصال رسالة إعلامية شاملة للقارئ.

ولفتت إلى أهمية نظريات الإعلام التي تتحدث عن تبسيط الرسالة الإعلامية لكن بشكل علمي ومدروس ومن خلال تسليط الضوء على الجانب الإنساني في تناول المواد الإعلامية لمواضيع ومفاهيم الأمن الغذائي والتنمية وما شابه ذلك.

وأكدت «السالم» في هذا الشأن أهمية دور الرسالة الإعلامية في تسليط الضوء على مفهوم الأمن الغذائي خصوصا وأنها مسؤولية الجميع في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث في العالم ورأت أن الوسيلة الأنجح للوصول إلى المتلقي والرأي العام تكمن في تبسيط الرسالة الإعلامية واستخدام وسائل التقنية المتطورة.