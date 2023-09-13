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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمركز شباب عزب التل بالمنيا

انتخاب مجلس إدارة
انتخاب مجلس إدارة بمركز شباب عزبة التل بالمنيا
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انطلقت فعاليات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب بديرمواس لإنتخاب  مجالس إدارة جديدة، أو استكمال عضوية مجالس الإدارة علي المقاعد الشاغرة، أو الجمعيات العمومية العادية،

و لذلك بدأ اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب عزب التل بإدارة شباب ديرمواس لإنتخاب مجلس إدارة جديد عن دورة مجلس الإدارة 2023/2027 .

بدأت اللجنة مباشرة أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ، واستمر الإنعقاد حتى  الساعة السابعة مساء اليوم، بحضور لجنة من مديرية الشباب بالمنيا و إدارة شباب ديرمواس، و بحضور مدير المركز، و العاملين بمركز شباب  عزب التل .

يأتي ذلك  إنطلاقا من إهتمام وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمنيا بالجمعيات العمومية في مراكز الشباب لإنتخاب مجالس إدارة كاملة أو إستكمال عضوية المجالس التي بها مقاعد شاغرة بمراكز الشباب أو الجمعيات العمومية العادية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندي عكاشه مدير عام المديرية، وإشراف و متابعة وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة و تنفيذ إدارة شباب ديرمواس 
 

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IMG-20230913-WA0023
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IMG-20230913-WA0022
الجمعيات العمومية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراكز الشباب مديرية الشباب مجلس الإدارة
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