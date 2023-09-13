رسميًا.. نجم باريس سان جيرمان ينضم إلى ناد قطري

أعلن النادي العربي القطري، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وتعاقد العربي القطري مع فيراتي، بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفني الإسباني لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، ليقرر الرحيل عن حديقة الأمراء بعد 11 عامًا قضاها داخل النادي الباريسي، رغم أن تعاقده ينتهي بعد 3 مواسم في صيف 2026.

ورحب النادي القطري بالإيطالي فيراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لكن لم يكشف العربي أي تفاصيل عن الصفقة ومدة العقد وراتب اللاعب.

وأكد العربي أن فيراتي سيرتدي القميص رقم 7 مع الفريق، بداية من الموسم الجاري 2023-2024.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، أن قيمة صفقة انتقال فيراتي إلى العربي، بلغت 45 مليون يورو.

وحصل ماركو فيراتي على 29 بطولة مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله للفريق في عام 2012، قادمًا من فريق بيسكارا الإيطالي ليكون الأكثر تتويجًا في صفوف النادي بالألقاب بآخر 10 سنوات.