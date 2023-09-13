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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل أفريقي حاول سرقة هاتف مواطن بعين شمس

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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لقى أفريقي مصرعه طعنا على يد شاب بمنطقة عين شمس.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 عاطلين "يحملون جنسية إحدى الدول" أحدهم متوفى)، طرف ثانى: (عاطل) وبحوزته سلاح أبيض "سكين" جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم على إثر قيام الطرف الأول بمحاولة التعدى على الطرف الثانى بإستخدام السلاح المضبوط وسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا إنه قام باستخلاص السلاح من يد المتوفى والتعدى عليه بالضرب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهة الثانى إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة
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