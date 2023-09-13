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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. تنفيذ 84437 حكما قضائيا متنوعا

حملات امنية
حملات امنية
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 قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الامن العام  بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 284 قضية مواد مخدرة بإجمالى 312 متهم ضُبط خلالها الآتى:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (130,875 كيلو جرام).
- كمية من مخدر البانجو وزنت (34,600 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,338 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,870 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الشابو وزنت (4,220 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,650 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الآيس وزنت (1,141 كيلو جرام).
- كمية من مخدر البودر وزنت (540 جرام).
- كمية من مخدر الفودو وزنت (500 جرام).
- كمية من مخدر الفرجينيا وزنت (500 جرام).
- عدد (5893) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (168 قطعة سلاح نارى بحوزة 142متهم)، وذلك على النحو التالى:

 (20) بندقية آلية .
 (29) بندقية خرطوش .
 (9) طبنجات .
 (110) فرد محلى .
 (374) طلقة مختلفة الأعيرة .
 (20) خزينة متنوعة .

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ضبط (218) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84437) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 

 (350) حكم جناية.
 (26914) حكم حبس جزئى.
 (4459) حكم حبس مستأنف.
 (41780) حكم غرامة.
 (10934) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (8) تشكيلات عصابية، ضمت (27متهم) إرتكبوا (60) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهم.

كما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (275) دراجة نارية مخالفة.

وأيضًا فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19479) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية الامن العام الحشيش البانجو
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