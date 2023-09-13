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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط لص العبور في قبضة الشرطة

ضبط عاطل لقيامه بممارسة
ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن والمتاجر بالقليوبية.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن والمتاجر بأسلوبى "تسلق المنافذ - المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة أول العبور.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه (9) وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله (مالك محل - مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية")، تم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بالقليوبية ضبط عاطل
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