انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

بعد مرور محافظة الإسكندرية بإعصار دانيال، عادت من جديد حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية للانتظام خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 11 سفينة في يوم واحد الى ارصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما انتظمت حركة تداول الحاويات خلال 24 ساعة إذ تم تداول 1531 حاوية مكافئة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 122 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.