تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.

وفي التفاصيل، استطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لتجميع وتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية التموينية المدعمة وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات أخرى مدون عليها سكر حر مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (3,310 طن سكر تموين "مدعم" – 685 كيلوجرام زيت طعام تموين "مدعم").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.