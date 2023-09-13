الزراعة: المحاصيل الموجودة حاليا قادرة على تحمل التقلبات الجوية

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا لا تمثل خطورة بقدر كبير على الزراعات القائمة، متابعا أن المحاصيل الموجودة حاليًا قادرة على تحمل التقلبات الجوية في شكلها الحالي.

وأضاف رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أنه متوقع سقوط أمطار على الشرقية وجزء من الدقهلية وجنوب بورسعيد ولذلك يجب تغطية مناشر الأرز بالبلاستيك والقطن أيضًا أو نقله مؤقتًا من الأماكن المكشوفة لحماية المحاصيل من التلف.

ووجه رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة عددًا من النصائح المهمة للمزارعين، قائلًا إنه من سيقوم بزراعة العروة الجديدة في محافظات شرق الدلتا وشمال شرق الدلتا يأجلها إلى غد الخميس.