وكيل صحة القليوبية: الكشف على 881.9 ألف مواطن ضمن حملة "100 يوم صحة"

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمودة الجزار، أنه استفاد من حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي وحتى الآن 881 ألفا و965 مواطنا من جميع خدمات مبادرات الصحة العامة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، مشيرا إلى أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتقدم جميع الخدمات الصحية والعلاجية خلال 100 يوم.

وأشار وكيل الوزارة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إلى أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة إلى 506 آلاف و854 منتفعة، وإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ28 ألفا و287 مواطنا بمختلف القرى، إضافة إلى تطعيم 544 ألفا و935 طفلا على مستوى القليوبية، كما شملت الحملة المرور على 4 آلاف و646 منشأة غذائية مختلفة و704 محطات مياه شرب، وتم سحب 6 آلاف و997 عينة من شبكات المياه.

وأوضح الجزار أن حملة "100 يوم صحة" تشمل الانتفاع بخدمات مبادرات الصحة العامة، والتي تشمل مبادرات (مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة الكشف المبكر، وعلاج الأورام السرطانية، وفحص السمعيات لحديثي الولادة، والاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، وفحص الأمراض الوراثية) بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخدمات القوافل العلاجية وتطعيمات الأطفال وخدمات صحة البيئة والأغذية.

وأكد وكيل الوزارة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم الكشف الطبي على المواطنين بـ"المجان" من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة؛ لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المراكز والقرى والأحياء وبالفعل تصدرت محافظة القليوبية المركز الأول بين المحافظات في تحقيق أعلى عدد من منتفعي خدمات الحملة خلال يوم الجمعة الماضية.

وأفاد بأنه تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة.

