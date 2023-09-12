أمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظة تدفع بسيارات شفط لرفع تراكمات مياه الأمطار

حيث شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ حيث شهدت شوارع المحافظة هطول أمطار متقطعة، تسببت في غرق بعض الشوارع وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية للتعامل مع الأمطار.

وفى هذا السياق، أكدت "محافظ دمياط" على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وفي سياق متصل استمرت جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط على مدار الساعة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة والمشرف العام على قطاع النظافة؛ لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة ورفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبالوعات صرف المطر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ؛ وجاري استكمال الأعمال.

في سياق ذاته تحركت حملات من الوحدات المحلية لشفط وكسح تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث أنه فور تلقي بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط.