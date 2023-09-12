عضو المجلس البلدي بـ"البيضاء الليبية": المنازل غرقت بالكامل ونزوح العديد من العائلات

قالت ماجدة الزايدي، عضو المجلس البلدي لمدينة البيضاء الليبية، إن البيضاء تعرض لعاصفة شديدة وسيول جارفة طالت الكثير من المباني ونتج عنه نزوح الكثير من العائلات وغرق البيوت كاملة، الطرق غير صالحة للسير عليها، تضرر الصرف الصحي والبنية التحتية للمباني.

وأضافت «الزايدي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن البيضاء تحتاج الكثير من الدعم وأي مبادرة من الحكومات الليبية بجانب مساعدة الأهالي لتصليح كل تلك المشاكل مما يشكل المعنى الحقيقي للتكاتف والتعاون، شاكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرضه الدعم للبلدان المتأزمة وهي ليبيا والمغرب، لافتة إلى أنهم بدأوا في تسكين أكثر من 3000 عائلة متضررة بفنادق المدينة والمدارس وغيرها من أماكن.

وتابعت عضو المجلس البلدي لمدينة البيضاء الليبية: "بعد قليل سنقوم بتسكين عائلات متضررة من مدينة درنة يحتاجون إلى وقفات جادة حيث مصر لها دور كبير وتعتبر صديقة دائمًا بالأزمات حيث قام بتوجيه القوات المسحلة للدعم الإنساني للبلاد المتضررة".